Opvang Oekraïense vluchtelingen in Scherpenheuvel getroffen door coronauitbraak

Op woensdag 9 maart kwam een mobiel team alle vluchtelingen en medewerkers testen in het Huis van Maria in Scherpenheuvel. Sinds afgelopen weekend wonen daar 60 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Uit de eerste resultaten blijkt dat minstens vijf personen positief testten en nog niet alle testresultaten zijn bekend. Huis van Maria trof daarom onmiddellijk maatregelen om een verdere verspreiding te voorkomen. De toegang tot het gebouw wordt voorlopig beperkt, enkel de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers zullen het gebouw mogen betreden. De betrokken bewoners gingen in isolatie. Verder geldt een mondmaskerplicht in het hele gebouw en worden de afstandsregels gerespecteerd.