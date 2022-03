Ouders kamperen aan basisschool in Aalst: "Ik wou zeker zijn van een plaats, het is tenslotte voor de komende 11 jaar"

Joren staat zelf in het onderwijs: "Ik kon op mijn vrije dag makkelijk komen wachten, maar we hadden toch niet gedacht van hier al zo vroeg te zijn, we hadden gedacht van de avond voor de inschrijvingsdag te komen. Mijn dochter is nu anderhalf jaar, ik ben hier zelf naar school geweest, we hebben het ervoor over om hier te wachten."

Electricien Ruben was de eerste papa die maandagochtend om 6 uur aan de schoolpoort stond. "Het is tenslotte voor de komende 11 jaar dat mijn kind hier zal naar school gaan. Er was meegedeeld dat er plaatsen te weinig zouden zijn." Ruben hield zich de voorbije dagen nuttig bezig: "Ik heb deze week in mijn camionette gezeten en heb wat zaken die anders blijven liggen nu afgewerkt, offertes maken, facturen maken en ik had zelfs een werkje hier in de nabije kerk."