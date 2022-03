Pater Karel uit Grimbergen voor tweede keer naar Oekraïne: "Plicht als abdijgemeenschap om te helpen"

Om zes uur vanochtend is pater Karel Stautemas voor de tweede keer deze week vertrokken vanuit de abdij van Grimbergen naar de grens van Polen en Oekraïne. Hij neemt hulpgoederen mee, en zal net als de eerste keer oorlogsvluchtelingen mee naar hier brengen. Het was de eerste keer een heel avontuur met lange wachttijden aan de grens. Maar het is hem gelukt: "Het was meteen duidelijk dat we aan de Poolse kant moesten wachten, anders was het uren of dagen aanschuiven. Het is daar een onwaarschijnlijk beeld, al die mensen die bang om zich heen kijken. De vluchtelingen lieten me foto's en filmpjes zien, die we hier niet te zien krijgen, vreselijk beelden."