Premier De Croo (Open VLD) pleit voor Europese bevriezing van de gasprijzen: "Nu financieren we Rusland eigenlijk"

"Ik geloof in de vrije markt, maar het moet ten dienste staan van de samenleving", zegt Premier Alexander De Croo (Open VLD) in "Villa politica" over torenhoge energieprijzen. "Wat we de voorbije maanden dagen gezien hebben is een markt die irrationeel is geworden, en moeilijk beheersbaar. Iedereen kijkt naar nationale overheden om in te grijpen. We komen met nieuwe maatregelen, maar we moeten realistisch zijn, een overheid krijgt die gasprijzen niet naar beneden", aldus De Croo.

"We moeten ingrijpen op prijzen die kunstmatig zijn. De middelen komen uit de staatskas, en die worden eigenlijk gebruikt om leveranciers of Rusland te financieren. Dat gaat niet verder. Als de markt niet functioneert, moet je tussenkomen en dan moet je prijsbevriezingen opleggen", benadrukt de eerste minister. Ook Energieminister Van der Straeten (Groen) had al benadrukt dat ze voor een bevriezing op Europees niveau wil.