Rock Zottegem pakt uit met extra dag en grote namen als Bazart, Clouseau en dEUS: "De goesting is heel groot!"

Rock Zottegem 2022 pakt uit met een XL-editie, na 2 jaar gedwongen pauze door de coronacrisis. Het festival zal dit jaar 3 dagen duren in plaats van 2 dagen. "We voelen dat de goesting heel groot is, daarom willen we de festivalgangers die extra dag zeker gunnen", meldt organisator Kurt De Loor.