Sabca Lummen gaat 400 staartstukken voor nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen bouwen

Vandaag werd bij Sabca in Lummen de symbolische eerste steen gelegd van een nieuwe productiehal. Die is nodig om de nieuwe staartstukken voor de F-35 te kunnen produceren. Het gaat dan ook om een heel belangrijke opdracht, vertelt Thibauld Jongen, de CEO van Sabca. "Het gaat 40 nieuwe jobs opleveren. Maar het is ook een unieke kans om nieuwe dingen te leren ontwikkelen. En dat is ook op langere termijn interessant, zowel voor Sabca als voor de Belgische luchtvaartindustrie."