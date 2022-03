Sint-Niklaas weert 5 marktkramers na inbreuken tegen het reglement: "Meermaals betrapt op zwartwerk"

Op de wekelijkse donderdagse marktdag in Sint-Niklaas bleven vandaag enkele standplaatsen leeg. Bij controles van de sociale inspectie zijn er de voorbije maanden verschillende overtredingen vastgesteld. Het ging dan vooral om marktkramers die niet in orde waren met de sociale wetgeving, en bijvoorbeeld mensen in het zwart tewerk stelden. Het zijn vooral marktkamers die groenten en fruit verkopen die niet in orde waren.