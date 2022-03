Sioen uit Ardooie krijgt enorme vraag naar kogelwerende vesten vanuit Oekraïne: "Ze vragen duizenden stuks ineens"

In "gewone" tijden gaat er een hele procedure aan vooraf vooraleer het bedrijf beschermingsmateriaal kan leveren. Kristof Daels: "Als we een normale termijn respecteren, moeten we toch op een paar weken rekenen. Maar we hebben die tijd niet. Daarom hebben we contact genomen met Brussel om speciale procedures te kunnen toepassen zodat we het materiaal sneller kunnen leveren."

Sioen heeft ook een vestiging in Roemenië, dichtbij de Moldavische grens. "We merken daar zeker onrust. Wij zijn dingen aan het produceren die straks naar de oorlog trekken. Dit hadden we niet verwacht. Wat de prijzen betreft, hanteren wij de normale handelsprijzen. We willen hier zeker niet meer winst uit halen, integendeel."