Spoorwegbeheerder Infrabel zoekt honderden nieuwe medewerkers

Spoorwegbeheerder Infrabel is op zoek naar nieuwe werknemers met een technisch profiel. Die mensen zijn nodig voor het onderhouden en vernieuwen van de sporen. "Vooral in Mechelen, want de stad is een belangrijk knooppunt. In die regio zoeken we een vijftigtal nieuwe mensen om aan te werven. We zoeken spoorarbeiders, maar ook ingenieurs en werfleiders. Er staan zo'n 930 vacatures open waarvan 580 in Vlaanderen", zegt Thomas Baeken. Infrabel organiseert daarom de komende maanden elk weekend een jobdag.