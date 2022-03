Steenokkerzeel toont goed hart voor Oekraïne

Het was een komen en gaan vanmiddag aan het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Daar konden de inwoners zakken met hulpgoederen afleveren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Jacqueline Lowagie bijvoorbeeld is erg aangedaan door de oorlog. "Het is zo dicht bij huis en dat pakt", zegt Jacqueline. "Je ziet die vrouwen en die kinderen afscheid nemen van de mannen en daarom heb ik warme kleren, knuffels voor de kinderen en voedsel meegebracht. Ik wou zo mijn steentje bijdragen." En ze was niet alleen. "Als je die solidariteit van de mensen ziet, dat is mooi. Waarom oorlog voeren", vraagt Jacqueline zich af. "Het zou allemaal zo mooi kunnen zijn."