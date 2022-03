BELUISTER - 10 jaar busramp Sierre - Steven Kolacny van Scala blikt terug op uitvaartplechtigheid: "Ik zat te huilen achter de piano"

De hele plechtigheid en alle voorbereidingen waren ook voor de zangeressen van Scala en de Kolacny-broers heel heftig. "Ik vind het nog altijd heel sterk dat ze toen hebben kunnen zingen. We hebben daar achteraf vaak over gepraat. De zangeressen hebben zich tijdens het optreden zo weinig mogelijk gefocust op wat er in de zaal gebeurde om te kunnen doorgaan", herinnert Steven zich. "Die dag was een tsunami van emoties en als je dan zag met wat voor een vakmanschap iemand als Bart Peeters bijvoorbeeld die ceremonie toen heeft geleid, dat was ongelofelijk. Ik weet nog dat ik achter de piano plots voelde dat ik aan het huilen was en mij echt schaamde omdat ik gewoon wilde doen wat de families van ons gevraagd hadden. Ik word er nog altijd slecht van als ik daaraan terugdenk. Het was verschrikkelijk."

