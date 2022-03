Superbatterij in Lommel gaat Belgisch elektriciteitsnet ondersteunen

"De superbatterij in Lommel wordt meteen één van de grootste energieopslagsystemen van ons land", vertelt Fabienne Buvens, persverantwoordelijke van Nyrstar in Lommel. "De batterij gaat energie opslaan op momenten dat er een overaanbod is. Wanneer er veel wind en veel zon is dus. Dan gaat de batterij de energie een bepaalde periode vasthouden en pas vrijlaten wanneer er een schaarste is. Zo zullen we nooit in een situatie van een black-out komen."