Toerisme Sint-Truiden blaast 75 kaarsjes uit en brengt nieuwe toeristische gids uit

In de toeristische brochure kan je Sint-Truiden op verschillende manieren ontdekken: "Op woensdagen in april zijn er onze bloesemmarkten, waar je streekproducten kan ontdekken, een terrasje kan doen, van muziek en proevertjes genieten. Daarnaast hebben we ook bloementapijten, taartenbakwedstrijden, tentoonstellingen... voor ieder wat wils."