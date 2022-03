Transportbedrijf uit Rumst buit 15 Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs uit: "Ze verbleven in erbarmelijke omstandigheden"

Op een bedrijventerrein in Rumst hebben politie en sociale inspectie 15 Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs aangetroffen die er in erbarmelijke omstandigheden verbleven. Ze werden ook veel te weinig betaald. De zaakvoerder maakte gebruik van een Belgische firma om de betalingen van klanten te ontvangen en van een Bulgaarse firma om het personeel in België uit te betalen. Het transportbedrijf ontdook op die manier sociale bijdragen en betaalde maandelijks per chauffeur zo’n 2.500 euro te weinig aan RSZ.



Er werden 15 trucks verzegeld en meer dan 1000.000 dollar aan bitcoins in beslag genomen. Enkele vrachtwagens reden met een vals keuringsbewijs of de technische keuring was verlopen. Eén tachograaf was niet volgens de regels afgesteld. Het bedrijf moest al meteen 7.500 euro aan boetes betalen. Maar de inbreuken kunnen nog meer processen-verbaal opleveren.