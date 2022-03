Tulpenterreur in Sint-Gillis-Waas: "Eerst platgetrapte bloemen door selfies, nu echt diefstal"

In deelgemeente Meerdonk, bij Sint-Gillis-Waas, liggen kleurrijke tulpenvelden van Nederlandse kwekers. Die trekken de aandacht van amateurfotografen en van mensen die selfies willen nemen. Dat heeft al voor heel wat frustratie gezorgd bij de kwekers want de bezoekers gaan tussen de bloemen staan en vertrappelen die. Maar nu is er een bijkomend probleem: een deel van de tulpenbollen is gestolen. Sarah Dobbelaar-Suy runt samen met haar man Pieter een van de tulpenbedrijven. Ze is verbolgen over wat er is gebeurd.