Top ministers van Oekraïne en Rusland in Turkije levert geen bestand of doorbraak op

De ontmoeting tussen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba en zijn Russische tegenhanger Sergej Lavrov in de Turkse stad Antalya heeft blijkbaar weinig opgeleverd. Op de persconferentie na het gesprek vlogen de verwijten over en weer en Lavrov haalde fors uit naar het Westen. Er is dus geen akkoord over een bestand of humanitaire corridors voor burgers. Het was het hoogste diplomatieke contact tussen beide landen sinds de invasie in Oekraïne.