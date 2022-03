Veiligheidsagent in stadhuis van Genk: “Geweld is onaanvaardbaar”

Aan het stadhuis in Genk voeren vakbonden vandaag een positieve actie tegen agressie en voor respect voor alle medewerkers van de stad en het OCMW. “Steeds meer burgers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en belanden in een moeilijke situatie”, zegt Els Kerkhofs. “We hebben begrip voor frustraties, maar die mogen zich natuurlijk niet vertalen in agressie. Recent werd er nog iemand van de onthaalbedienden in Genk verbaal aangevallen. Samen met het stadsbestuur moeten we een lijn trekken die niet overschreden mag worden.”