Valse melding van schietpartij in Alpro in Wevelgem

De werknemers, die deze ochtend arriveerden voor hun vroege dienst of die net wilden vertrekken, konden even niet naar binnen of naar buiten tot de situatie volledig veilig was.

"Deze ochtend hebben we aan onze werknemers uitgelegd dat het om een valse melding ging en dat nu alles terug in orde is. We zullen elke ploeg informeren en zullen dat ook blijven doen doorheen de dag, als daar nood aan is en het team meer informatie wil", zegt woordvoerster Nathalie Guillaume van Alpro. "De politie heeft vlug gereageerd en het was ook al vlug duidelijk dat er geen evacuatie nodig was. We gaan de situatie nu natuurlijk verder onderzoeken."

De productie van Alpro kon vandaag gewoon blijven doorgaan.