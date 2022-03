Veel schade na brand in Poolse supermarkt in Oud-Turnhout

De brand brak uit rond 2.30 uur in Promo Supermarkt, een winkel met Poolse producten aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. Er kwam aanvankelijk veel rook vrij en de brandweer kwam met vier autopompen en twee ladderwagens ter plaatse. De schade in de winkel is groot, ongeveer tien meter winkelrekken brandde uit.

De supermarkt is gevestigd in een groot gebouw met verschillende winkels. Twee winkels naast de getroffen supermarkt - Bristol en Big Bazar - kregen veel rook binnen en moesten verlucht worden. Het is nog niet duidelijk of de winkels donderdagochtend kunnen openen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.