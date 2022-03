Helikopter haalt bollen van hoogspanningslijn in Peer: "Om nieuwe elektriciteitsdraden te voorzien"  

Netbeheerder Elia zet helikopters in om die grote bollen van de draden te halen. De huidige bollen doen al 35 jaar dienst en waren aan vervanging toe. Het zijn polyester bollen die er handmatig moeten afgehaald worden. "Dit gebeurt door twee monteurs die in een bakje onder aan een helikopter hangen”, legt projectleider Bart Pelssers uit. “Dit is veel efficiënter dan telkens te moeten stoppen als een bol aan de mast komt en het is uniek in België." In totaal worden zo'n 800 bollen verwijderd op anderhalve week. Ze hebben een diameter van 50 cm en wegen 5 kg per stuk.