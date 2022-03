Vijf sterren voor Kasteel van Ordingen: "Hier komen veel BV's over de vloer"

Het was al even bekend, maar vandaag krijgen de mensen van het Kasteel van Ordingen effectief hun vijfde ster overhandigd. "We hebben hier maandenlang voor gewerkt, en we zijn blij dat het nu zover is", vertelt hotelmanager Yannick Bouters aan Radio 2.

Om vijf sterren te pakken te krijgen, moest het hotel aan heel wat voorwaarden voldoen. "Het systeem werkt met punten, en je moet voldoende punten verzamelen om die vijfde ster te kunnen ontvangen. Om een voorbeeld te geven: de bedden moeten minimaal twee meter en tien centimeter breed zijn", klinkt het.

