Voorwaardelijke celstraffen voor mannen die jonge vrouw verkrachtten en incident filmden in Gent

"Het klinkt misschien als een lichte straf, maar mijn cliënte is tevreden dat de rechtbank haar gelijk geeft: ze was niet in staat om toestemming te geven voor de handelingen die daar plaatsvonden", reageert de advocaat van het slachtoffer. "Eén van de daders gaf tijdens de zitting ook toe dat wat daar is gebeurd, wel degelijk een verkrachting is. We zijn tevreden over de aanpak van de rechtbank en de uitgebreide motivering bij het vonnis: de ernst van de feiten werd benadrukt en er is duidelijk met de vinger gewezen naar de daders. Dat geeft mijn cliënte het gevoel dat gerechtigheid is geschied. De daders zijn nog jong en zaten al meer dan een half jaar in voorhechtenis. Mijn cliënte is van mening dat ze nog een kans verdienen, zij het dan wel met een stok achter de deur."