Vrijwilligers in de bloemetjes gezet in vaccinatiecentrum Maasland: "Als helpen in je zit, blijf je dat doen"

Vaccinatiecentrum Maasland was eerst op twee aparte locaties ondergebracht, in Neeroeteren en in Maasmechelen, maar intussen worden alle prikken in Dilsen-Stokkem gezet. "Dat was even aanpassen, maar niemand van de vrijwilligers vond het te veel moeite om naar het nieuwe vaccinatiecentrum te komen", klinkt het bij centrumverantwoordelijke Luc Langen. "Daar zijn we blij om, zeker toen de kindervaccinaties startten. Want de manier waarop de vrijwilligers met de kinderen omgingen, dat was fantastisch. Zij stelden hen echt gerust."