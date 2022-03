Els Manhaeve uit Izegem leefde ooit 3 jaar zonder nieren: "Ik heb al die tijd niet geplast"

Els slaagde in de nodige testen om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie. Maar ze had pech. Els heeft bloedgroep O-positief. Ze kon alleen maar worden geholpen door iemand met dezelfde bloedgroep en moest daardoor 4 jaar wachten. "Ik herinner mij nog het telefoontje dat we kregen van het UZ in Gent. We waren aan zee en gingen net iets eten in een restaurant. Na dat telefoontje moesten we onmiddellijk vertrekken. We hebben ons eten niet kunnen opeten, we moesten zo snel mogelijk naar Gent."