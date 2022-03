Willebroekenaar fietst 1.400 kilometer naar Oekraïense grens voor het goede doel

Matthias Rochtus vertrekt vandaag vanop de Vredesbrug in Willebroek via Duitsland, Tsjechië naar Krakow in Polen richting de Oekraïense grens . In totaal zal hij zo'n 1.400 kilometer afleggen. Rochtus' doel is om 40.000 euro in te zamelen om de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. "We willen overlevingspaketten maken met babyvoeding, verzorginsproducten en een powerbank waarmee je digitale toestellen kan opladen", zegt Rochtus in Start Je Dag.