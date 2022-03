Sarah Parent uit Ronse wint Womed Award Belofte: "Met Go Forest wil ik een miljoen bomen laten planten"

Met Go Forest wil Sarah bomen planten met een impact, in verschillende regio's in de wereld, en dan vooral voor bedrijven. "Bedrijven zijn bezig met hun CO2-uitstoot", legt Sarah uit, "maar anderzijds willen ze ook hun stempel drukken op onze planeet, want daar is de laatste jaren al genoeg schade aan aangericht." Daarom wil ze met laagdrempelige formules voor bedrijven op de klimaatcrisis inspelen.

En voor alle duidelijkheid: Go forest is geen schaamlapje om de bedrijven een gerust geweten te geven terwijl ze maar CO2 blijven uitstoten, zegt Parent: "We staan voor een model waarbij we willen dat het bedrijf eerst zoveel mogelijk gaat reduceren, en wat dan nog overblijft kan gecompenseerd worden."