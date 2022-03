Workshop over nepnieuws in Sint-Niklaas: "Echt wel nodig, want 1 op de 5 jongeren weet zelfs niet goed wat het is"

In 6 middelbare scholen krijgen leerlingen van het 3e en 4e middelbaar een les over nepnieuws. StampMedia probeert zo de jongeren te wapenen tegen foute informatie die in de grote nieuwsstroom tot hen komt. "We merken dat er zodanig veel informatie, meldingen, en berichten bij de jongeren terechtkomen, dat ze verward geraken", zegt Kris Custers van StampMedia. "Wie verward is, raakt overgeïnformeerd en is uiteindelijk slecht geïnformeerd. 1 op de 5 jongeren weet zelfs niet wat fakenews (nepnieuws) is, hoe kunnen we dan verwachten dat ze kritisch omgaan met de informatie die ze oppikken?"