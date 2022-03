Zaakvoerder uit Brakel belooft 5.000 euro voor gouden tip naar dieven die kruipend zaak hebben beroofd

Dinsdagavond is er kort na sluitingstijd ingebroken in het Stihl Shop & Repair Center in Brakel van Jurgen Heerman. De dieven konden er boomzagen en computers meenemen, voor in totaal 20.000 euro. De zaakvoerder wil de daders nu mee helpen klissen en verspreidt daarom camerabeelden. Daarop is te zien dat de dieven kruipend te werk gaan, op handen en voeten, om zo geen aandacht te trekken. Heerman woont naast de zaak en zou de dieven anders mogelijk opgemerkt hebben.