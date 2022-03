BELUISTER "Het verdriet van Sierre" – Uitbaters busbedrijf praten eerste keer: "Als bedrijf hebben we die rit gefaald"

In 2015 ging Tom het wrak van de bus ophalen in Zwitserland. Meteen daarna bracht hij het naar een schroothandelaar. Enkele ouders uit Lommel brachten ook nog een bezoek aan het busbedrijf. “Dat was een heel moeilijk moment”, zegt Katia. “Die ouders hadden bloemen, en pralines mee. Toen dacht ik: “Die kinderen zijn in onze bus verongelukt en toch brengen ze bloemen mee”. Dat heeft me heel erg geraakt. Het was een geruststelling, want die mensen verwijten ons niets.”