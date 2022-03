20 jaar geleden ging "Ice age" in première: "Er schuilt toch een Scrat in ieder van ons, niet?"

"We hebben Scrat geïntroduceerd omdat we vonden dat we iets ongemeen grappigs in de film wilden bijvoegen. Het energieke van Scrat is zeker niet nieuw (Wedge vergeleek Scrat in andere interviews onder meer met 'Bugs Bunny', red), maar het lijkt wel nieuw omdat het al zo lang geleden was dat een dergelijk animatiefiguurtje te zien was op het scherm." (BBC, maart 2002)

"Scrat is zo populair omdat mensen zich in hem herkennen. Iedereen maakt wel een periode mee dat het wat minder gaat, dat je moeite moet doen om iets te doen lukken. Scrat slaagt er ook niet in om die eikel te bemachtigen, misschien voor even, maar dan moet hij zich er weer voor inspannen. Als het je zelf overkomt, is dat een tragedie, overkomt het iemand anders, dan is het komisch." ("Ice Age- Behind the scenes", 2002)