80 bedrijven gaan samen voor 15.000 ton minder wegwerpverpakkingen

Ecover en Delhaize springen alvast mee op de kar, met hervulstations. "Zo zullen klanten van Delhaize binnenkort flacons die ze zelf meebrengen kunnen vullen met vloeibaar wasmiddel of schoonmaakproducten van Ecover", vertelt Vincent Thoen van Delhaize. In Kessel-Lo en Sint-Katelijne-Waver wordt dat nu ook al uitgeprobeerd, maar later zullen ook de andere supermarkten volgen. En ook andere producten. "We denken aan chocolade, pasta, rijst, noten en granen, ... ook voor die producten willen we met herbruikbare verpakkingen werken."