Antwerpse acteur (51) naar de rechtbank voor verkrachting en aanranding van minderjarigen

De feiten kwamen vorige zomer aan het licht. Tijdens een undercoverreportage van een Nederlandse journalist en Het Laatste Nieuws zou de man gezegd hebben dat hij seks had gehad met minderjarige jongens. Hij ging toen ook in op een valse uitnodiging om een jongen van 10 te ontmoeten in een hotelkamer. Tijdens een huiszoeking werd later onder meer bezwarend materiaal in beslag genomen. De man werd verschillende keren verhoord en daarna vrijgelaten onder strikte voorwaarden.