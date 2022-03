Antwerpse Flandria schrapt verschillende boottochten door hoge brandstofprijzen

Er zijn nu minstens twee keer zoveel inschrijvingen nodig om een boottocht rendabel te maken. "Nu betalen we voor mazout 169 euro per uur, vorig jaar was dat nog maar 20 euro per uur", zegt John Beyen van Flandria bij Radio 2 Antwerpen. "Vroeger hadden we pakweg 30 personen per boottocht nodig om uit de kosten te geraken, tegenwoordig zijn dat er 60".

De combinatie met corona maakt het heel erg moeilijk werken voor Flandria. Zo heeft het bedrijf ook komende zondag een boottocht moeten annuleren, omdat een groepje van meer dan 60 door corona annuleerde en het niet de moeite was om met de 13 overige gasten uit te varen.