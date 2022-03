Aquafin draagt zijn deel bij aan Vlaamse ambitie om 4.000 hectare bos te planten tegen 2024

In mei 2020 lanceerde minister Demir haar project om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te planten. Eén van de bedrijven die inspeelde op die oproep is waterzuiveraar Aquafin. Dat heeft de voorbije jaren op zijn terreinen al heel wat extra bomen geplant. In Runkelen, in Sint-Truiden, is nu de 10.000ste gezet. Op dat terrein komen nog 800 bomen. Vorig jaar plantte het bedrijf bijvoorbeeld ook al 3.000 bomen in Halen.

"Aquafin wil op verschillende vlakken inzetten op biodiversiteit", zegt Toon Van Dorpe. "We werken in onze sector al aan een betere waterkwaliteit, maar wij willen ook op het groene vlak ons steentje bijdragen. We doen dat door bomen aan te planten, maar ook door bloemenweiden aan te leggen, en nestkastjes en bijenhotels te plaatsen. Inzetten op biodiversiteit gaat bij ons heel ruim."