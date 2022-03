Man veroordeeld tot 2 jaar cel na gewelddadige aanval op kamergenoot in Gents asielcentrum  

Op 17 november vorig jaar sloegen de stoppen helemaal door bij een man in een opvangcentrum in Gent. Hij had ruzie met zijn kamergenoot na een discussie over een raam dat open moest. Toen de kamergenoot aan het slapen was, viel de man hem aan met een keukenmes en probeerde hij hem ook te wurgen. Het slachtoffer werd wakker en kon de aanval afweren. Hij hield er wurgsporen en een snijwond in het aangezicht aan over. De politie werd opgeroepen en kon de aanvaller moeilijk in bedwang krijgen.