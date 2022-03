Audi Brussels ondervindt voorlopig geen hinder van oorlog in Oekraïne

In Duitsland liggen heel wat autofabrieken stil door een tekort aan bepaalde kabels. Maar de kabels, die Audi Brussels gebruikt, komen uit een andere regio. Toch wordt week per week bekeken of er de volgende week voldoende onderdelen zijn.

Peter D'Hoore, woordvoerder van Audi Brussels legt uit: "We hebben geen rechtstreekse leveranciers uit het oorlogsgebied. We hebben wel leveranciers die samenwerken met bedrijven uit Oekraïne. Binnen de Volkswagengroep (waarvan Audi deel uitmaakt) is er een speciale werkgroep die de toestand van nabij opvolgt. Zij hebben als opdracht om te kijken hoe bepaalde onderdelen desnoods in andere regio's kunnen geproduceerd worden. Volgende week zal de productie in onze fabriek in Brussel in alle geval normaal verlopen. Dat wil zeggen 5 dagen, met 2 ploegen per dag."