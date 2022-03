Lege snelwegen en spelende kinderen op straat: krijgen we door oorlog in Oekraïne nieuwe autoloze zondagen?

De meningen zijn verdeeld of die autovrije zondagen effectief veel hebben veranderd. Wat zeker is, is dat ze een zeer grote symbolische waarde hebben gehad en bewustzijn hebben gecreëerd. Het heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat oliebevoorrading niet als vanzelfsprekend mocht worden beschouwd.

Het maakte meteen de verzuchtingen van de Club van Rome van enkele jaren eerder heel concreet. Zij hadden voor het eerst een verband gelegd tussen economische groei en de uitputting van de natuurlijke voorraden op aarde. Er werd voorzichtig nagedacht over alternatieven en met de oliecrisis bleek dat het Westen zeer afhankelijk was van een beperkt aantal leveranciers. Iets waar in de jaren nadien wel verandering in is gekomen.

In deze twee grafieken wordt bijvoorbeeld de herkomst van ruwe aardolie vergeleken tussen 1973 en 2020: