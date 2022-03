Bedrijf uit Aalter ziet vraag naar kogelwerende vesten bij particulieren stijgen door oorlog in Oekraïne

Seyntex is een familiebedrijf uit Aalter. In de hoofdzetel werken zo’n 40 mensen aan de ontwikkeling van allerhande beschermende kleding, waaronder kogelwerende vesten. De productie gebeurt in Roemenië.

“Normaal werken wij voor legers en politiediensten”, zegt Bart De Lombaerde van Seyntex, “maar nu merken we dat heel wat particulieren zich zorgen maken om de oorlog en informeren naar kogelwerende vesten, vooral jonge gezinnen.”