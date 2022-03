De brandstofprijzen swingen de pan uit: zo besparen jullie op autobrandstof

“Ik denk heel goed na over hoe ik autoritten zo economisch mogelijk aan elkaar kan verbinden. Vanochtend heb ik zo eerst de dochter afgezet, dan een pakket opgehaald, dan ben ik gaan tanken en naar de winkel geweest. De pubers moeten de bus nemen ook al hebben ze later les: geen onnodige ritten meer.” - Debby Vermeulen uit Berlaar

“Onlangs wilden we naar de zee gaan maar door de hoge brandstofprijzen lijkt zo'n verre dagtrip niet meer zo aantrekkelijk. In plaats daarvan maken we dagtrips in eigen woonplaats: naar de bib, naar het centrum, naar het park... Als het goed weer is, hoef je niet ver te rijden om het samen als gezin leuk te hebben.” - Fiorella Norero Sánchez uit Deurne



“Met de overschot van mijn zonnepanelen laad ik mijn elektrische wagen op, zo kan ik 50 kilometer gratis rijden. Het is een beetje werk want door de digitale meter moet ik de overproductie steeds in het oog houden, maar het loont wel: gratis rijden!” - Marc Jaspers uit Grimbergen

“Ik verplaats me minder en maak meer gebruik van e-commerce (bijvoorbeeld Amazon & Bol.com) zodat ik dat kan laten leveren zonder meerprijs.” - anoniem