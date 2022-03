"De inspecteur" doet de winkelkar-test: "Vooral bekende merken, pasta en brood zijn duurder"

2,15 euro, dan 2,25 euro en vervolgens 1,85 euro. Hetzelfde zie je bij de appelen: die kosten in december 1,25 euro, in januari 1,49 euro en in maart 1,29 euro per kilogram." Ook dat vindt Breugelmans logisch. "De supermarkt volgt de concurrentie en past de prijzen continu aan. Uiteraard krijg je dan schommelingen."