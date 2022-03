Eeklo investeert 3,5 miljoen euro in jongerenproject De Plek

In het gebouw zal een team van jeugdwerkers, arbeidstrajectbegeleiders, psychologen en specialisten uit de verslavingszorg samenwerken. Die kunnen jonge mensen bijvoorbeeld helpen bij het vinden van werk, maar ook voor vrijetijdsactiviteiten. "Werk geeft betekenis aan het leven, het is zinvol, maar werk vinden is niet het ultieme doel van De Plek. Veel drempels bij jonge mensen staan een job in de weg en die drempels willen we helpen wegwerken. Jongeren zijn hier gewoon welkom om hun ding te komen doen."