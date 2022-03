Eerste Oekraïense leerling in GO! Campus Genk Middenschool: "We proberen ervoor te zorgen dat hij zich veilig voelt"

De Oekraïense jongen die vandaag in Genk is ingeschreven, is een jongen van 14 jaar die samen met zijn mama en jonger broertje en zusje naar België is gekomen. Zijn tante, die al in Genk woonde, is hen in Oekraïne gaan ophalen. "Zij is hen met de wagen gaan halen", vertelt Mart Busschots, coördinator van de OKAN klasjes. "Het was een reis van verschillende dagen en best ook wel spannend. De papa van de jongen is een militair en is in Oekraïne gebleven om te vechten. De grootouders van de jongen zijn ook nog in Kiev en verblijven op dit moment in een schuilkelder."