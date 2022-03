Eerstelijnszones worden ingeschakeld om medische zorg te geven aan Oekraïense vluchtelingen

Ook voor die crisis zullen de eerstelijnszones worden ingeschakeld. "Als eerstelijnszone hebben we ons geëngageerd om voor de medische hulp te zorgen als dat nodig is, zowel op fysiek als op mentaal vlak", zegt Theo Hamblok van eerstelijnszone Noord-Limburg. "Het is toch belangrijk om te weten dat de mensen die hier aankomen gevaccineerd zijn of niet, of ze een PCR-test nodig hebben, of ze andere zorgen nodig hebben. We staan klaar om de openbare besturen daarbij bij te staan."