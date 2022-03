Universiteit Antwerpen trekt de straat op met bijzondere bacterie uit baanbrekend onderzoek

Met de actie wil de UA zulke belangrijke wetenschappelijke onderzoeken dichterbij het grote publiek brengen. “Wetenschapscommunicatie is een wezenlijk onderdeel van onze opdracht”, zegt rector Herman Van Goethem. “Wij willen wetenschap naar de maatschappij brengen, om jongeren zo te triggeren om mee de toekomst te bepalen.”



Daarom trok de Antwerpse universiteit met haar wetenschappelijk onderzoek letterlijk de straat op. Prominent in beeld: de kabelbacterie. Op de zeebodem ontdekten onderzoekers van UAntwerpen namelijk centimeterslange bacteriën die een geleidend netwerk bevatten. Dat netwerk werkt een beetje zoals de koperen bedrading die onze elektriciteit geleidt. Dat de bacteriën elektriciteit nog veel beter geleiden dan pakweg silicium, het gangbare materiaal dat we vandaag in onze elektrische apparaten gebruiken, was een enorme verrassing.

De kabelbacterie, die onlangs werd ontdekt op de zeebodem, heeft de opmerkelijke eigenschap dat ze elektriciteit kan geleiden, en dat kan je aan den lijve ondervinden op het Operaplein. "Ons exemplaar is 7 meter lang. Als je op de knop duwt, stuur je via de bacterie elektriciteit door naar een grote smartphone", zegt professor Filip Meysman. Volgens hem is de ontdekking van de kabelbacterie erg belangrijk. "Die kan ons helpen om afval van elektronisch materiaal af te breken, en zo de afvalhoop kleiner te maken."