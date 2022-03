"Dealer" grote winnaar op Ensors met 9 awards, geen enkele actrice valt in de prijzen op eerste genderneutrale editie

Bij de televisieseries wint de Play4-reeks "Grond" de twee belangrijkste Ensors, voor beste serie en beste scenario. Het verhaal is geschreven door zanger en acteur Wannes Cappelle en acteurs Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman.

"Dit is ooit begonnen als een theatervoorstelling. Nooit gedacht dat we hiermee weg zouden komen, maar dit is een scenario geworden dankzij veel gekke mensen die ons gesteund hebben. Blij dat we met dit soort verhalen op televisie belanden, en we écht het gevoel hebben dat we van zwart-wittelevisie naar kleurentelevisie geëvolueerd zijn", aldus Zouzou Ben Chikha in zijn dankwoord.

"Grond" gaat over een broer en zus met Marokkaanse roots, die de begrafenisonderneming van hun vader overnemen. Ze willen "Assurances Omar" moderniseren, door overleden Belgische moslims niet langer naar hun land van herkomst te repatriëren om ze daar volgens de moslimtradities te begraven. Ze besluiten heilige grond te importeren, zodat de overledenen in België begraven kunnen worden. De regie van "Grond" is deels in handen van Adil El Arbi en Bilall Fallah.