Waaslands zorgbedrijf richt  wielerploeg op voor senioren: "Fietsen stopt niet na de Okra"

"Het leven stopt niet als je in een woonzorgcentrum terecht komt", zegt directeur Bart D'hanis. "Vele bewoners reden met de fiets van toen ze klein waren tot ze bij Okra zaten", lacht hij. Okra is de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen"Dat fietsen hoeft daarna niet te stoppen." Het is de bedoeling dat de bewoners elkaar motiveren en net als in een echt wielerteam naar bepaalde doelen toe werken.