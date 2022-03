Evergem krijgt vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag in de sport: "Neutraal aanspreekpunt is belangrijk"

De gemeente Evergem wil grensoverschrijdend gedrag in de eigen sportclubs zo bespreekbaar mogelijk maken en stelt daarvoor, via de sportraad, een vrijwillige vertrouwenspersoon aan. "Het is gelukkig niet zo dat ik al vragen heb binnen gekregen", getuigt Christiane Clauwaert bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Ik ben er vooral om ervoor te zorgen dat er ook een neutrale persoon kan luisteren als mensen dingen zien of meemaken." Het iniatief komt er naast de vele eigen diensten van clubs en sportfederaties. "Het is heel erg goed dat die bestaan maar voor sommige mensen is die stap mogelijk te groot. Daarom hebben ze mij aangesteld."