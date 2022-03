Gents transportbedrijf: "We proberen onze werknemers in Kiev te helpen om te overleven"

Omdat het bedrijf ook transporten doet in Polen, Tsjechië, Roemenië en Slovakije, kan het op die markten wel overleven. "Maar intussen zoeken we natuurlijk ook nieuwe markten om onze verliezen in Oekraïne en Rusland wat op te vangen. Het is commercieel een drama, maar menselijk is het nog veel zwaarder voor de Oekraïners natuurlijk. Onze medewerkers in Kiev heb ik persoonlijk aangeworven en opgeleid. Ze zijn als familie, en we staan bijna dagelijks met hen in contact. We proberen hen op een veilige locatie te brengen, maar natuurlijk is het hun keuze. Want ze willen uiteraard ook alles doen om hun familie in veiligheid te brengen en te helpen. De mannen zijn heel strijdvaardig, en proberen nu in de schuilkelders te helpen waar ze kunnen. Als ze worden opgeroepen om te vechten, zullen ze niet twijfelen om dat ook te doen. "