Evergemnaar brengt met Jo-Lator  muziek op wieltjes naar woonzorgcentra: "Hij kan zelfs pirouettes maken"

De Jo-Lator is een uitvinding van Johan Blanckaert uit Evergem, waarnaar de rollator is vernoemd. Het is een getunede rollator die niet alleen muziek speelt. Hij kan ook dansen en entertainen. Hiermee wil Johan de mensen in een woonzorgcentra entertainen. "De muziek die de rollator speelt gaat van Eddy Wally tot Eviva España", zegt hij enthousiast. De rollator is draadloos en kan dansen aan de hand van een afstandsbediening. "Hij kan vooruit, achteruit, links, rechts én hij kan zelfs pirouettes maken", klinkt het.