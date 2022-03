Gewonde vale gier binnengebracht in vogelopvangcentrum in Oostende: "Vermoedelijk van schotwonden"

De vale gier is een grote roofvogel. Als het zijn vleugels spreidt, heeft hij een gemiddelde spanwijdte van 2,3 tot 2,8 meter. Het dier leeft normaal in Spanje en Italië, in de bergstreken waar het warmer is. Maar ze kunnen honderden kilometers ver vliegen, dus ook tot naar België of Nederland.

Woensdag belden vogelspotters uit Ramskapelle naar het opvangcentrum dat ze een gekwetste roofvogel hadden zien rondvliegen. Claude Velter van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende: "Je ziet in de vleugel en in de dij telkens een wonde, die binnenkomt in het lichaam en er aan kant weer buiten gaat. Alles wijst erop dat dat van een projectiel is. Is het een kogel, of een hagelbol, dat weten we niet."